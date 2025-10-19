26日は京都競馬場で牡馬クラシック3冠最終戦「第86回菊花賞」（G1、芝3000メートル）が行われる。皐月賞馬ミュージアムマイルとダービー2着マスカレードボールが次週の天皇賞・秋へ。皐月賞2着のダービー馬クロワデュノールはフランスに遠征したため登録を見送り、春2冠の連対馬が不在の菊花賞は22年以来、3年ぶり6度目となった。

話題の中心はトライアルの神戸新聞杯組。スローペースで10頭立ての道中7番手から上がり3F32秒3と驚異的な瞬発力で差し切ったエリキングが主役だ。皐月賞はブランク明け。ダービーはスタートで後手に回り、最速の脚を繰り出したが5着。ラスト1冠に懸ける思いは強い。

ショウヘイはそのダービーで最先着の3着。立ち回りのうまさと安定した先行力が光る。豊富なスタミナを誇り、距離延長も歓迎のタイプ。神戸新聞杯2着の内容も良かった。

神戸新聞杯3着ジョバンニは、不利を受けながら4着に入った皐月賞が力を感じさせる内容。本調子を欠いたダービー8着は度外視していい。崩れず上位争いに加わる。

セントライト記念組は勝ち馬ミュージアムマイルが不在で2着ヤマニンブークリエ、3着レッドバンデは共に血統的に長丁場が合いそう。

別路線組では無敗3連勝で春に青葉賞を制したエネルジコが楽しみ。態勢が整わずダービーを見送り、秋へのステップは夏の新潟記念を選択した。古馬と初対戦で2着に終わったものの一切、悲観する必要のない敗戦。勢力図を一気に塗り替える可能性を秘めた存在だ。

ゲルチュタールは青葉賞3着で惜しくもダービー切符に届かず、すぐ夏以降に向けて切り替えた。三田特別で2勝クラスを勝ち上がり、ここと関連性が深い日本海Sでオープン入り。スタミナは十分で、持ち前のしぶとさと勝負根性で互角の勝負に持ち込めるかも。春2冠の勝ち馬が不在ゆえ、馬券的には妙味たっぷりの一戦だ。