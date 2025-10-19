高校時代に“運命の恋”→遠距離で破局 社会人になって突然再会…イイ感じ？ 『すべ恋』第2話見どころ
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第2話が、きょう19日に放送される。午後10時30分スタートとなる。
【動画】『すべ恋』第2話予告 別れを経て…男女8人の恋が動き出す
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違い生じ、破局してしまう。
第2話では、由宇と真央が別れてから3年。関西に就職していた由宇が、異動で東京へと戻ってくる。同僚の野北駿太郎（白洲迅）の推薦で、新たなプロジェクトに参加することになった由宇は、期待とやる気に満ち会議に出席。ところが、そこにはフリーのイラストレーターとして真央の姿があり、突然の再会に動揺する。
しかし、予告編では、2人が手をつなぎ、ボードに乗る姿が描かれており、元恋人同士として、切ない関係が描かれることになりそうだ。
■第2話あらすじ
羽沢由宇（葵わかな）と大崎真央（神尾楓珠）の突然の別れから３年が経った秋、関西でショッピングモール「ソラリス」の営業職に就いていた由宇が、広報部への異動を機に東京へ帰ってくる。
来年度の新広告プロジェクトに加わった由宇は、営業時代に由宇が描いたイラストを気に入り、今回のメンバーに推薦してくれた野北駿太郎（白洲迅）と出会う。その期待に応えようと意気込む由宇だが、会議に出席すると、そこにはフリーのイラストレーターとして真央の姿があった。
突然の再会に動揺する由宇。対照的に落ち着いた様子の真央は、由宇とは一切目を合わせずに「久しぶり」と声をかけ、他のメンバーに高校の同級生で友達だと紹介する。その対応を見た由宇は、真央の心に自分はもういないことを改めて実感する。
真央との予期せぬ出会いの後、高校時代の同級生との飲み会に参加した由宇は、真央の親友・西颯（藤原丈一郎）とも再会。近況に交えて、真央には由宇と別れてからずっと彼女がいないと聞かされるが…。
飲み会の後、颯は真央の家を訪ねる。実は、颯自身も真央と会うのは久しぶりだった。酒を飲みながら、由宇と別れた本当の理由を聞き出そうとするが、真央の妹・莉津（本田望結）から、これ以上、由宇の話を真央にするなと冷たくあしらわれてしまう。
翌日、25歳の誕生日を迎えた由宇は、プロジェクトの資料を集めるため真央と2人で外出をすることに。一方、偶然にも由宇と同じ誕生日だった野北は、そんな2人の関係を察していて…。
