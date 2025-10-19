フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「大相撲 新世代」。未来の横綱・大関候補の力士たちが大集合した。

力士たちにとって必要な体のサイズを作り上げるための苦労話に、大青山は半年で体重３０キロの増量を回想。

「高校、寮生だったので。最初はあんまり食べられなかったんですけど。ルールがあって、寮には。寮生は夜、ご飯大盛り５杯を食べないと寮には戻っちゃダメっていうルールがあって。それでいつも食べて。どんどん食べれるようになって、半年で３０キロ太りました」と話した。

浜田から「本気出したらどれぐらい食べられるんですか？」と聞かれると、大青山は「高校のとき、監督にごちそうしてもらった一番マックスで２・５キロのカツカレー、もつ鍋と串カツとか食べて。合計で４・２キロ食べました」と明かし、浜田を驚かせた。

藤ノ川は、中学、高校で体重を７０キロ増量したと告白。「ノルマがあって、毎日。ご飯２合とおかずを食べて。（食事が）終わるまで席立てないんで、ずっと食べてました。１時間、２時間ぐらい」と振り返っていた。