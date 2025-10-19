BE:FIRSTベスト盤『BE:ST』追加情報 「BE:ST LIVE Selected by BESTY」収録内容など発表【一覧】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのベストアルバム『BE:ST』（10月29日発売）のBMSG MUSIC SHOP盤に収録される「BE:ST LIVE Selected by BESTY」の収録内容が決定し、ダイジェスト映像が公開された。
【動画】『BE:ST』に収録されるコンテンツのダイジェスト映像
BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める「BE:ST LIVE投票」で決定した上位10曲を収録。4都市9公演を回ったドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のラストを飾った「Slogan」や、初開催となった『BMSG FES’22』でのエモーショナルな「Grateful Pain」、初の東京ドーム公演のオープニングを飾った「Gifted.」など、まさにこれまでのBE:FIRSTの“BE:ST LIVE”が収録されている。
■『BE:ST』BMSG MUSIC SHOP盤収録【BE:ST LIVE Selected by BESTY】
1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"2025.1.9 in TOKYO DOME】
2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】
3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
4.Salvia 【BMSG FES’23】
5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"2025.1.9 in TOKYO DOME】
7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】
8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
9.BF is... 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
また、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBANVOXが手掛けた「BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX」が付属され、トラックリストが解禁になった。
01.Intro
02.Shining One（BANVOX EDIT）
03.Move On（BANVOX EDIT）
04.Spacecraft
05.Betrayal Game
06.Bye-Good-Bye（BANVOX EDIT）
07.Stare In Wonder
08.Sailing （BANVOX EDIT）
09.Set Sail（BANVOX EDIT）
10.Be Free
11.Brave Generation（BANVOX EDIT）
12.Slogan
13.Masterplan
14.Scream（BANVOX EDIT）
15.Smile Again
16.Message
17.Kick Start（BANVOX EDIT）
18.Gifted.
19.Mainstream
20.BF is...
21.Boom Boom Back（BANVOX EDIT）
22.Secret Garden（BANVOX EDIT）
23.Milli-Billi（BANVOX EDIT）
24.GRIT
25.Blissful
26.Guilty
27.Salvia
28.夢中
29.Glorious（BANVOX EDIT）
30.空（BANVOX BRASS EDIT）
【動画】『BE:ST』に収録されるコンテンツのダイジェスト映像
BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める「BE:ST LIVE投票」で決定した上位10曲を収録。4都市9公演を回ったドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のラストを飾った「Slogan」や、初開催となった『BMSG FES’22』でのエモーショナルな「Grateful Pain」、初の東京ドーム公演のオープニングを飾った「Gifted.」など、まさにこれまでのBE:FIRSTの“BE:ST LIVE”が収録されている。
1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"2025.1.9 in TOKYO DOME】
2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】
3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
4.Salvia 【BMSG FES’23】
5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"2025.1.9 in TOKYO DOME】
7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】
8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
9.BF is... 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
また、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBANVOXが手掛けた「BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX」が付属され、トラックリストが解禁になった。
01.Intro
02.Shining One（BANVOX EDIT）
03.Move On（BANVOX EDIT）
04.Spacecraft
05.Betrayal Game
06.Bye-Good-Bye（BANVOX EDIT）
07.Stare In Wonder
08.Sailing （BANVOX EDIT）
09.Set Sail（BANVOX EDIT）
10.Be Free
11.Brave Generation（BANVOX EDIT）
12.Slogan
13.Masterplan
14.Scream（BANVOX EDIT）
15.Smile Again
16.Message
17.Kick Start（BANVOX EDIT）
18.Gifted.
19.Mainstream
20.BF is...
21.Boom Boom Back（BANVOX EDIT）
22.Secret Garden（BANVOX EDIT）
23.Milli-Billi（BANVOX EDIT）
24.GRIT
25.Blissful
26.Guilty
27.Salvia
28.夢中
29.Glorious（BANVOX EDIT）
30.空（BANVOX BRASS EDIT）