女優中山忍（52）が19日放送の、フジテレビ系の特別番組「なりゆき街道旅」（正午）に出演。芸能界の同期で、バラエティー番組で大活躍している酒豪の女性タレントの名前を出して、仲良くしていることを明かした。

箱根・芦ノ湖周辺をめぐる旅バラエティーで、ハナコ岡部大が進行役を務め、マスダオカダ岡田圭右、タレント松本明子と共演。忍は中山美穂さんの実妹のアイドルとして芸能界デビューしているが「アイドルでいうと誰が一緒？」と岡田から問われると「同い年で同期なのが島崎和歌子ちゃん」と話した。松本は「出たー、和歌子姉さん？」と意外な同期生に驚いた。

忍は「今でも仲良くしてもらってます」と話すと、岡田が「今でも仲良く、ってスゴいでしょ？」と酒を飲むフリをした。忍は「私と一緒のときは（お酒を）セーブしてくれる。（私は）ほぼ飲めないので、食べてしゃべって…『もう、帰るよー』って一緒に帰ります」と、島崎との時間を紹介した。

岡部から「今でも同期で仲いいんですね」と問われて「面倒みてもらってます」と、島崎と親交が深いことを明かした。