立憲民主党の枝野幸男元代表（61）が19日までにYouTubeチャンネルを更新。自身の投稿に思わぬ“批判”が寄せられた件について言及した。

枝野氏は16日に「臨時国会は21日(火)から始まります。長く待たされてようやくですが、その中身は未だにはっきりしません。ガソリン税等の物価高対策をはじめとして迅速な対応のため、引き続き微力を尽くします」とポスト。これに、一部のユーザーから「高い税金もらってんだから全力を尽くせよ」といった批判が寄せられ、話題となっていた。

この件について、枝野氏は「私のXのポストに、たくさんの反応をいただいています」と切り出すと「言うまでもありませんが“微力ではありますが、全力を尽くします”というのを省略した表現で、謙譲の言葉であります。残念ながら、こうした表現が伝わっていないんだな、というふうに思います」と複雑な表情を見せる。

また「文化と言葉はつながっています。日本の社会のあり方、伝統文化というものを言葉は表現をしています」とし「謙譲表現などを含めて、こうした日本語の美しさや良さというものを、もっともっとみんなで共有できるように呼びかけてまいりたいと思っております」と語っていた。