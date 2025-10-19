◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節 湘南１―１京都（１９日・レモンＳ）

京都は敵地で、１９位・湘南と１―１で引き分けた。首位・鹿島とは勝ち点５差で３位。前半２９分、湘南ＦＷ鈴木章に右足で先制を許すと、前半３８分にはＦＷ原がＰＫを失敗。前半アディショナルタイム１分に、ＤＦ鈴木義が一発退場処分となり、１人少ない状況となった。

０―１で迎えた後半アディショナルタイム１０分、右サイドのＭＦ山田の左足クロスから、ＤＦ須貝が頭で押し込み、土壇場で勝ち点１を手にした。リーグ残り４試合で、首位・鹿島との勝ち点差は５。次節（２５日）は、鹿島をホームに迎える。

試合後、劇的同点弾の須貝は「勝ちたかったが、次につながるようなゲームができた。前にベクトルを向けることを忘れずにやっていた。ああいった（１０人の）中でも、常に自分たちの矢印を相手ゴールに向けていた。とにかく頑張り続けた結果が、最後いいところにボールが来て、ゴールにつながった」とうなずいた。次の相手、鹿島とは自身が昨季まで在籍した古巣対決となる。「生半可な気持ちでは勝てない相手。とくに鹿島相手は、メンタル勝負だと思う。素晴らしい状況で、素晴らしい相手に対し、両チームのサポーターは最高の雰囲気をつくってくれると思う。優勝、優勝ととらわれて、浮ついた気持ちになるのではなく、とにかく次、いい準備をして勝つんだと」と、自らに言い聞かせた。

者 貴裁（チョウ・キジェ）監督は「我々のストロングを出して、最後勝ち点１を取れた」と数的不利の中、相手を上回る走力を発揮した選手たちをたたえた。２０１２〜１９年途中まで指揮を執った湘南の地で熱戦を演じ、「私もここで長い間成長させてもらった。そういった意味で心に残る試合になった」と感慨深げに振り返った。