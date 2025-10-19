◆秋季東海地区高校野球大会 第２日 ▽準々決勝 三重８−４常葉大菊川（１９日・パロマ瑞穂）

２年連続のセンバツを狙う静岡県３位の常葉大菊川が、三重（三重１位）に４―８で敗れた。

先発の井口陽向投手（２年）は、２回に１死も取れずに１点を失い、エースの佐藤大介（２年）が早くもマウンドへ。前日（１８日）の中京戦（岐阜２位、８〇６）で１４８球を投げ抜いており、疲労も残る中での登板だった。流れを止めることができず、さらに４点を追加された。

感染症の影響で、投手陣のベンチ入りメンバーに変更が生じるなど、万全の状態ではないため４、５回にも失点を重ねたが、佐藤が最後まで力投した。

苦しい展開の中で、菊川は粘りを見せ、３回に佐藤が公式戦初本塁打となる右越えソロ。さらに７、８回に計３点を返して、コールド負けを阻止した。意地は見せたものの、勝利には届かなかった。

石岡諒哉監督（３６）は投手起用は「自分の責任」と選手をかばいながらも、悔しさを隠せず。それでも、「走塁やつなぎの部分で、まだまだ詰められるところがあると思います。スタメンに１年生を含めていろいろと経験ができました。ピッチャーに限らず、チーム全体としてパワーアップしていきたい」と早くも来年に向けて前を向いた。