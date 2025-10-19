ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日に開催するキルギス大会で、元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が亀田京之介（ＭＲ）と５８キロ契約１０回戦で激突。京之介のいとこで元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで勝負の行方を占った。

大毅氏は「今回５８キロでやるんですけど、かなり京之介選手が有利。なんでこの体重でやるのかというと、だいぶカシメロ選手は京之介選手をナメてます。フェザーとスーパーフェザーの間なんで、京之介選手は１００％の力を発揮できる。カシメロ選手はその（階級の）パワーが出ない。今までのカシメロ選手のキャリア、経験値でどれだけ体重差を埋められるかの試合」と指摘する。

その上で、大毅氏は「カシメロ選手のＫＯ勝ち」とズバリ予想。「なんでかと言うと（京之介と）ネリ選手の試合も、ピカソ選手の試合も見ました。京之介ってめちゃくちゃセンスあると思う。センスで言うと、和毅よりもある。京之介は、ほとんど練習していないと思う。しっかりボクシングに対して取り組んでいたら、全然ピカソ選手にも勝ったと思う。最後に攻められなかったところ、チャンスがあったのに。そこって、しっかり追い込んでトレーニングしていないのかなと」と理由を説明した。

さらに、大毅氏は「カシメロ選手がトレーニングをしてるとか、してないとかじゃない。京之介選手のボクシングの向き合い方。あと、もう１個、経験値なんですよ。（勝つのは）カシメロ選手ですね」と力説。身内に対する厳しい予想にも「僕は思ったことを言うので。僕はカシメロ選手がＫＯで（京之介を）倒すと思う」と言い切った。