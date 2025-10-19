「“異質さ”も僕らの強み」CORTIS、ファッション誌カバーで放つ唯一無二の存在感【PHOTO】

“今年最高の新人”と呼ばれるボーイズグループCORTIS（コルティス）が、ファッション誌のカバーモデルに抜擢された。

【写真】CORTIS、ファッション界の"ニュー・ヒット"に

10月17日、ファッション誌『ELLE KOREA』は公式SNSを通じてCORTISが表紙を飾った『SUPER ELLE』のカバーイメージを公開した。今回の特集は『ELLE』11月号の別冊として制作され、グループカットと個人カットの両方で、メンバーそれぞれの多彩な魅力を堪能できる。

写真の中でCORTISは、初秋の爽やかな森の中で自由に過ごす少年たちの姿を表現した。彼らは、青々と茂る森やウッドハウス、車のトランクを背景に様々な表情を見せ、コンセプトを完璧にこなした。

（写真＝『Super ELLE』）CORTIS

撮影後に行われたインタビューでは、CORTISの目標や音楽への情熱が語られた。ジェームスは「全員が制作に関わっているので、僕たちならではのカラーをしっかり表現できます。良い意味での“異質さ”も強みです。メンバーがどんな意見を出しても“そう考えることもできるね”と尊重して受け入れます」とチームの特徴を語った。ゴンホは「制作のとき、ありきたりな発想より常に新しいことを考え、より良い作品を生み出そうと思っている」と付け加えた。

（写真＝『Super ELLE』）マーティン、ゴンホ

リーダーのマーティンは「最近は新しい楽曲の制作に取り組んでいます。メロディを作るときは、型にはまらないように意識しています。ファルセット（裏声）を柔軟に使いこなしたり、予想外のリズムにライムを乗せたりして、自分のフローを自由に生かしながら音楽の幅を広げようとしています」と語った。

（写真＝『Super ELLE』）ジュフン、ジェームス、ソンヒョン

ソンヒョンは「特別な覚悟を心に刻むよりも、純粋に音楽制作に興味を持って、上手くなりたいという情熱を失わないように心がけています。心から楽しむことが一番大切だと思います」と、音楽への向き合い方を語った。ジュフンはこれからの目標について「楽曲をもっと増やして、世界中を回るワールドツアーをしたい」と語った。このほかにも、グループ名「CORTIS」が持つ意味のように、固定観念にとらわれず自由に発想する瞬間や、音楽に注ぐ情熱がインタビューに込められている。

CORTISの撮影カットとインタビューは『ELLE』11月号および公式ウェブサイト、SNSで確認できる。

なお、CORTISはアメリカ市場からの熱いラブコールを受け、活動の場を海外にも拡大している。10月15日（現地時間）にはApple Music Radioの人気番組『The Zane Lowe Show』に出演し、現地ファンの注目を集めた。また、同日に開催された『 iHeartRadio LIVE with CORTIS』でステージを披露。観客全員が立ち上がり、合唱や一斉ダンスを巻き起こすなど、大きな話題を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）