Dream Aya （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/19】Dream Ayaが10月18日、自身のInstagramを更新。サウナでのヘルシーなスタイルを公開し、話題を集めている。

【写真】Dream Aya、キャミソールから素肌輝く

◆Dream Aya、サウナでのヘルシーショット公開


Ayaは「富士山が目の前にどっかーーん景色の中朝も夜もサウナ」と楽しんだ様子を投稿。黒いキャミソールを着てサウナハットをかぶり、サウナを楽しむ様子や、椅子に座って外気浴を満喫している姿、タライに脚をつける様子など、すらりと伸びた足や素肌の美しさが際立つ姿を披露している。

◆Dream Ayaの投稿に反響


この投稿にファンからは「サウナ最高」「美脚に釘付け」「お肌がツヤツヤしてる」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）

