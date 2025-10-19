シンガー・ソングライターでマルチクリエイターのこっちのけんと（２９）が１９日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「ＴＯＫＹＯ ＦＭ ＬＩＶＥ ｉｎ渋谷音楽祭」に特別ゲストの歌手の「きんとき」らと登壇した。

昨年１０月から同局の「Ｇ−ＳＨＯＣＫ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＴＨＥ ＭＯＭＥＮＴ」のパーソナリティーを務めるこっちのけんとは鮮やかな緑一色の衣装でステージへ。兄の俳優・菅田将暉の曲「さよならエレジー」を出演者全員で熱唱。その後、ワンマンライブを行い、日本レコード大賞最優秀新人賞に選ばれたヒット曲「はいよろこんで」や「死ぬな！」など７曲を披露した。

ＭＣでは「一つだけ言いたいことがございまして、うちの兄が今、ドラマをやっていますので、ぜひ、見てください」と、１０月スタートのフジテレビ系ドラマで主演する兄・将暉の「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」をしっかりＰＲし、会場を笑いの渦に包んだ。

今年は心身の不調などで１月から３月上旬まで活動期間をセーブしていたが、最後のあいさつで「皆さんのライブを実際に見るのは初めてでしたので、見てても楽しかったですし、もっと頑張ろうかなと思ったきっかけにもなりました。本当にありがとうございました」と今後の活動へ意欲をみなぎらせた。