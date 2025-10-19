丸ビルで『呪術廻戦』コラボイベント開催へ！ 限定メニューや新作描き下ろしグッズを展開
テレビアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションした「TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント」が、10月29日（水）から、東京駅にある丸ビルおよび周辺の一部レストランで開催される。
【写真】「呪術海鮮丼御膳」や「特級呪物いなり」など！ 個性豊かなコラボメニュー一覧
■コラボメニューは全28品を用意
今回開催される「TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント」は、ここでしか味わえない限定コラボメニューの提供や、オリジナルグッズを販売するポップアップショップを行う期間限定のイベント。
10月29日（水）〜11月12日（水）の期間は、作品の世界観をイメージしたメニュー全28品が、丸ビルおよび周辺の一部レストランに登場し、「紀州山海料理 愚庵」の「呪術海鮮丼御膳」や「いなり寿司 相模屋」の「特級呪物いなり」などが展開される。
また、描き下ろしイラストを使ったノベルティも用意。全店舗ではコラボメニューを2000円（税込）注文ごとにオリジナルデザインのコースター、一部店舗では対象のメニューを注文につきオリジナルデザインのペーパーランチョンマットがもらえる。
さらに、10月29日（水）〜11月4日（火）の期間は新作グッズが並ぶポップアップショップが丸ビル1階 イベントスペースで実施されるほか、約8mの大型バナーや、アクリル製キャラクターパネルなどのフォトスポットも設置予定だ。
