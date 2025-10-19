◆全日本実業団対抗女子駅伝予選会（プリンセス駅伝） （19日・福岡県宗像ユリックス発着＝6区間42・195キロ）

9月の東京世界選手権女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（大塚製薬）が2番目に長い5区（10・4キロ）を走り、6人抜きでチームの全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）出場に貢献した。

上位16チームまでが本戦出場権を得る中、小林は20位でたすきを受け取った。「団子状態で来ると聞いていた。その集団の選手を抜かして、クイーンズ圏内に持って行くことを目標に走った」。すぐに前の集団を抜き、前半はクラフティアの唐沢ゆりと並走で16位争いを展開。途中で唐沢に離される場面もあったが、後半で唐沢を抜き返した上でさらに順位を上げ、14位に浮上してアンカーにつないだ。大塚製薬は小林でクイーンズ駅伝出場圏内に入ると、最終的に10位に食い込んだ。

区間2位の34分28秒でエースの役割を果たし、「現状の力を出し切ってクイーンズを勝ち取るところまで持っていけたことは安心している」と振り返った。昨年は3区（10・7キロ）で区間2位。2年連続2位で区間賞を逃し続け、「悔しいところがありつつも、自分らしいかなと少し思った。マラソンでは結果を出すことができているけど、駅伝で一発ドカンと区間賞を取れない。そこは難しい」と苦笑いも浮かべた。

世界選手権は早大のランニングサークル出身という経歴でも注目を集めた。同選手権から1カ月で再びの快走。レース後は多くのファンからサインも求められ「まだまだ慣れない」と照れ笑いを浮かべた。今後はクイーンズ駅伝での活躍を目指すと同時に、2028年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会として27年秋に実施される「グランドチャンピオンシップ（MGC）」への準備も進める。世界選手権の結果で出場権を得ており、「MGCに向けて丁寧に準備していきたい」と次のステージを見据えた。（伊藤瀬里加）