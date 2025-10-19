北九州市八幡西区の黒崎地区を盛り上げようと9月から開催されてきたイベント「クロサキスイッチ」の最終日となった19日、ディズニーのキャラクターが登場するスペシャルパレードが市街地で行われた。ミッキーマウスなどを一目見ようと、沿道には10万人（主催者発表）が詰めかけた。

東京ディズニーリゾート（千葉県）は「夢と笑顔を各地に届ける」ことを目的に、キャラクターが出演するパレードを地方の祭りやイベントで実施しており、北九州市内での開催は2018年の「門司みなと祭」以来となった。

ミッキーのほか、ミニーマウスやプルートなどの人気キャラクターが「ドリームクルーザー」と呼ばれる車両に乗り込み、軽快な楽曲に合わせて踊ったり、沿道に手を振ったりして盛り上げた。市内の児童らから選ばれた約80人のキッズダンサーも参加し、パレードに花を添えた。

キッズダンサーを務めた穴生小6年の石塚さくらさん（12）は「ミッキーたちと踊れるなんて最高。将来はディズニーのダンサーになる」と笑顔。家族と見に来た青山小3年の鳥越心こ々こ奈なさん（8）は「ミニーの写真をたくさん撮影した。友だちに見せてあげたい」とうれしそうに話した。（井崎圭）