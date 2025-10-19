「大激戦すぎる」残り５試合もまだまだ分からない！ J２最新順位表に「長崎が単独首位に」「なかなか痺れる」の声
Jリーグは10月19日、J２第33節の５試合を各地で開催した。
首位の水戸は、３位の千葉と対戦。終了間際の失点で０−１と敗れ、２位に後退し、長崎が１位に浮上した。
また、残留を争う16位・熊本と17位・大分はともにドロー。11位の札幌は富山を２−０で下し、３試合ぶりの勝利を収めた。
33節の全試合終了時点でJリーグの公式Xが最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があがっている。
「長崎が単独首位に」
「残り５節なのにこれは昇格争い大激戦すぎる」
「ここから一層気を引き締めて絶対優勝するぞ！」
「PO圏内２ゲーム差かよ」
「接戦のJ２」
「愛媛FCは事実上降格か」
「大魔境リーグ…」
「J２おもろすぎるやろ」
「なかなか痺れる」
なお、J２第33節の結果は以下のとおり。
▼10月18日開催分
いわき ２−１ 愛媛
大宮 １−０ 藤枝
鳥栖 １−０ 秋田
磐田 ０−４ 徳島
長崎 ４−０ 甲府
▼10月19日開催分
富山 ０−２ 札幌
今治 １−１ 山口
山形 １−１ 熊本
大分 ０−０ 仙台
水戸 ０−１ 千葉
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】首位が入れ替わる！ J２最新順位表
