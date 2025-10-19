J２第33節の５試合が開催。千葉が首位の水戸を下した。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　Jリーグは10月19日、J２第33節の５試合を各地で開催した。

　首位の水戸は、３位の千葉と対戦。終了間際の失点で０−１と敗れ、２位に後退し、長崎が１位に浮上した。

　また、残留を争う16位・熊本と17位・大分はともにドロー。11位の札幌は富山を２−０で下し、３試合ぶりの勝利を収めた。

　33節の全試合終了時点でJリーグの公式Xが最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があがっている。

「長崎が単独首位に」
「残り５節なのにこれは昇格争い大激戦すぎる」
「ここから一層気を引き締めて絶対優勝するぞ！」
「PO圏内２ゲーム差かよ」
「接戦のJ２」
「愛媛FCは事実上降格か」
「大魔境リーグ…」
「J２おもろすぎるやろ」
「なかなか痺れる」
 
　なお、J２第33節の結果は以下のとおり。

▼10月18日開催分
いわき ２−１ 愛媛
大宮 １−０ 藤枝
鳥栖 １−０ 秋田
磐田 ０−４ 徳島
長崎 ４−０ 甲府

▼10月19日開催分
富山 ０−２ 札幌
今治 １−１ 山口
山形 １−１ 熊本
大分 ０−０ 仙台
水戸 ０−１ 千葉

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】首位が入れ替わる！ J２最新順位表