任期満了に伴う新潟県上越市長選挙が告示され、過去最多の6人が立候補しました。



任期満了に伴う上越市長選には届け出順に、いずれも無所属で、元外交官の小菅淳一さん（73）、元市議の石田裕一さん（62）、元職の宮越馨さん（84）、現職の中川幹太さん（50）、元参院議員の風間直樹さん（59）、前市議の丸山章さん（71）の6人が立候補を届け出ています。



【無・新 小菅淳一さん】

「心優しい上越を作る。市民ひとりひとりが幸福で住める上越を作る」





【無・新 石田裕一さん】「人口減少対策・財政問題にもしっかり着実に向き合っていきたいと考えている」【無・元 宮越馨さん】「若ければいい？そうじゃない。実績と経験が豊富なすぐに使える政治家を選ぶべき」【無・現 中川幹太さん】「安心安全で暮らしていける政策を実現するため種をまいてきた。2期目で花を咲かせなければ」【無・新 風間直樹さん】「物価高で悩む上越市民の暮らしがあるならば、それを風間直樹が楽にしようではないか」【無・新 丸山章さん】「若年層の定住回帰なくして上越市の発展はあり得ない」1期4年の現市政への評価や地域活性化策などが争点となる見込みの上越市長選は、26日に投開票されます。