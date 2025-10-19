２５年ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・佐々木蔵之介が、１０月１９日に京都競馬場で行われた秋華賞の表彰式にプレゼンターで登場。１２Ｒ終了後にはパドックでトークショーも行った。発表されたコメントは以下の通り。

「今年も京都競馬場で開催のＧ１レースにてプレゼンターを務められたこと、大変光栄に思います。秋華賞を制したエンブロイダリー号と関係者の皆様、そして騎乗されたルメール騎手、誠におめでとうございます。３歳牝馬が生涯に１度しかチャレンジできないレースということを踏まえて観戦し、この一瞬に込められたファンのみなさまや関係者の方々の思いを考えると、こみ上げてくるものがありました。やはり競馬には一つ一つのレースにドラマがあって、本日も更に一つ貴重な瞬間に立ち会うことができ、感動しています。京都競馬場は今年で開設１００周年を迎え、場内の各所でその歴史を感じる装飾を拝見することができました。また、陽だまり広場も新しくなり、京都競馬場の楽しみが一つ増えたなと感じました。秋の京都開催は、この後も１１月末まで大きなレースやイベントが目白押しでございます。この京都競馬場で、ファンの皆様も是非、行楽の秋を楽しんでいただければと思います」