ア・リーグ優勝決定シリーズはマリナーズが3勝2敗でワールドシリーズ初出場に王手。第6戦を前に両チームの記者会見が行われ、第6戦に先発するマリナーズのローガン・ギルバート投手が前日に歴史的活躍をみせた大谷翔平選手について語りました。

ギルバート投手はポストシーズン3試合に登板し、11イニングで4失点。前回は第2戦で3回3失点(自責2)となっており、ブルージェイズの新人右腕トレイ・イェサベージ投手と再戦となります。

「ここまで来られただけでも素晴らしい」と話し、「こういう瞬間を夢見て育ってきたし、キャリアの中で何回経験できるか分からない。この瞬間を味わえない選手もいるから、本当に大きなことだよ」と大一番のマウンドへの思いを語りました。

前日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では大谷選手が衝撃的な活躍。ブリュワーズとの一戦に『1番・投手兼DH』で先発し、投げては7回途中10奪三振、無失点と好投。打っては先頭打者ホームランを含む、3打数3安打の3本塁打、3打点、1四球と投打で歴史的活躍をみせました。

ギルバート投手は、「信じられないよね。彼は間違いなく野球史上最高の選手だと思う」とコメント。「NLCS（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）の決着戦において、強豪の首位チームを相手に、彼はまたしても他を圧倒するプレーを見せた。同じ舞台に立つエリート選手たちさえも上回る存在感を示したんだ。だから彼のプレーを見るのは本当に楽しい」と率直に語ります。また、「普段、ホームランのハイライトを見るのは好きじゃないけれど」と投手の意見を話しつつも、「彼のプレーを見るのは確かに楽しいよ」と声を弾ませました。