１９日のＴＢＳ「サンデー・ジャポン」には、女優の平祐奈がコメンテーターとして出演した。

番組では、世界一を目指すドジャースの大谷翔平選手や揺れ動く政局などを特集。硬軟織り交ぜた話題が展開される中で、平の端正な横顔が何度も映し出された。

政治の話題で話を振られた時には「私も疑問に思っていて、あまり詳しくないけど、国会議員削減とか政治とカネ？どうしてこういうことになってるんだろうって」と等身大な発言。

１１月に２７歳の誕生日を迎える美人女優の姿に、Ｘでは「平祐奈はいつからこんなに大人びたんでしょうか。素敵すぎます。」「政治の話しを聞きたかったのに、とても綺麗な女の子に目がいってしまって内容が入ってこない 平祐奈さんというのね」「平祐奈って、『あなたを奪ったその日から』では滅茶苦茶憎たらしいキャラにしか見えなかったけど、やたら美形やな。」「平祐奈さん、藪恵壹さんと岩村明憲さんを前にして、『インテルとＦＣ東京の方が詳しいんですけど』は草なんだ」「ワイプで平祐奈さんと中村嶺亜さんが並んでおり顔面が強すぎて笑える」などの声が並んだ。