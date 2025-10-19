「江戸川６３４杯 モーターボート大賞・Ｇ２」（１９日、江戸川）

１号艇の石渡鉄兵（５０）＝東京・７４期・Ａ１＝が１Ｍで佐藤大佑（東京）のまくりを浴びながらも踏ん張り、２Ｍ先マイに持ち込んで振り切った。Ｇ１・６回を含めて通算８８回目の優勝でＧ２は初タイトル。２Ｍで差した坪井康晴（静岡）と馬場剛（東京）が２、３着に入った。

「１Ｍはやられたと思いました」。伸びた佐藤大のまくりに先行されかけた石渡だが、そこからエース機のパワーを発揮。「板の外れた３日目のミスを生かして完璧な仕上がり。最高の状態で行けた」とバックで内から強烈な足で盛り返すと「大佑が舞い上がっているのが見えた」と、２Ｍも握って舟が浮いた佐藤大を難なくかわした。

Ｇ１で３回優勝の実績がある江戸川では通算２６回目の優勝。それでも６３４杯は初制覇。「これだけが残っていたので欲しかった」と喜びをかみしめた。

優勝賞金５００万円を重ねて賞金ランクも前日の３７位から２５位まで上昇。１１月のＳＧ・チャレンジカップ（福岡）出場も確実な情勢だ。今年は４月に福岡で周年記念も制している。「今でも出来過ぎなんですが、福岡は得意なんで頑張りたいですね」とさらなる活躍を誓った。