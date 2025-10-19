ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムを更新。「Ｌｏｃｋｅｄ ｉｎ」と題された大谷翔平投手がバットにキスする写真を投稿した。

大谷はブルワーズと対戦した１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦に「１番・投手」で出場し、投げては七回途中無失点、１０奪三振の好投。バットでも初回先頭打者弾、飛距離１４３メートルの衝撃弾など１試合３本塁打と爆発。４連勝での突破に貢献し、同シリーズＭＶＰに輝いた。

打席に入る前の祈りの口づけなのか、本塁打の後の感謝なのか。フォロワーからは「大谷くんらしい、いい写真」「魂が込められている感じ 記憶に残る１枚」「これは格好良すぎる」「絵になるかっこよさ」「わぁ〜 ドキッとするショット」「かっこいい」「息をのむほど美しい一枚 バットへのキス そこには翔平の野球への深い愛情と勝利への強い決意が込められているかのようです」などとコメントが。「素敵な一枚。スーホーさんいつもありがとうございます」と長年ドジャースを撮り続ける専属カメラマンならではの写真に感謝の声もあった。