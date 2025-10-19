10月20日（月）夜9時から日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、森崎ウィンとSnow Man・向井康二が登場。タイの隣国・ミャンマー出身の森崎と、タイ人の母を持つ向井が、いま人気急上昇中の国・タイの魅力を熱烈プレゼン！

向井が「宇宙に来たみたいなホテル」と語る超豪華ホテルや、タイ各地の名所を体感できる巨大デパート、タイガー・ウッズもプレーしたゴルフクラブなど、お手頃価格でリッチ気分を味わえる“コスパ最強”タイスポットを紹介する。

森崎と向井が実際に訪れた地元のおすすめ情報もたっぷり。向井お気に入りのカオマンガイのレストランや、森崎イチオシの「ザ・タイの味」なレストランなどのグルメ情報が飛び出す。

タイ人も驚くほど激辛料理が得意だという森崎。スタジオではそんな森崎が「めちゃくちゃ美味しい」とおすすめするタイ料理をみんなで試食。余りの辛さに向井・しゃべくりメンバーは悶絶！クセになる辛さの旨辛タイ料理とは…？

この度タイを舞台にした映画『（LOVE SONG）』で共演した二人。森崎が「康ちゃん（向井）と映画撮影中に行ったところでもあるんですけど」と語るのは、「全員ゴッドハンド」なタイマッサージ店。

森崎は「雰囲気がまず良いんですよ」「心が癒されて」「夕方くらいの時間で（マッサージを）予約していただいて、その間に色々観光して、最後そこに寄っていく」と観光プランをアドバイス。

向井は「Snow Manやファンの皆さんの名前を書いてお供えした」というSnow Manゆかりのお寺や、「通ってた」という有名ムエタイジム、さらに最新テーマパークや「タイがいますごいキテる」という古着ショップまで、リアルなタイ現地の情報が盛りだくさん！

■向井の兄・達郎さんがサプライズ登場！

向井はムエタイジムに飾られていた兄弟の写真がきっかけでスカウトされ、アイドルとして数年間、兄と共に活動していた。今回、スタジオには兄・達郎さんがサプライズ登場！

今でも「休みの日には絶対お兄ちゃんに会う」というほど仲の良い向井兄弟。幼少期にはムエタイの厳しい合宿中「康二が『痛い』って泣いていて、それをお兄ちゃんが可哀想に思っておんぶして走っていた」というエピソードや、高校時代の「本気でケンカした」思い出も飛び出す。

そして最後には、“タイからのお客様”が兄弟のためにサプライズ来日！