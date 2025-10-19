日本維新の会の常任役員会が行われていた大阪の党本部前から中継です。

19日の常任役員会は、想定よりもかなり早く、およそ1時間で終了し、連立については吉村代表と藤田共同代表に一任することが決まりました。

日本維新の会 藤田共同代表

「（自民党との協議について）皆さんからご意見を賜りまして、その上で今日の役員会としては、私とそれから吉村代表に一任という形で今日の会議は終えました」

19日の常任役員会では、自民党との連立をめぐり、閣僚を出すのか、あるいは閣外協力という形をとるのか、連立の形も含めて、吉村代表、藤田共同代表に一任することが決まりました。

反対意見はなかったということです。

ただ発言した役員の全員が「閣外協力が良い」との意見だったことに加え、党内からも、「自民党と一蓮托生になるにはまだ早い、そこまで信頼が醸成されていない」などと閣外協力を求める声が多く、閣僚ポストは受けない形での連立合意となる見通しです。

一方、企業・団体献金の廃止や議員定数の削減など焦点となっている政策の扱いについては明らかにしませんでした。

また、選挙区調整に関して藤田共同代表は、今回は選挙の話はせず、政策議論のみという前提で協議をしていると説明しました。ただ党内からは「支援者から自民党と一緒になるなら応援できないと言われている」との声もあがっており、今後、選挙区に関わる話が焦点となってくる可能性もあります。

自民と維新は20日、吉村代表も上京して合意文書に署名する見通しで、21日の総理大臣指名選挙でも高市総裁の名前を書くことになりそうです。

21日に、高市総裁が女性初の総理大臣に選ばれる公算が大きくなっています。