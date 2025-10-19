お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（５６）が１９日、文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」に出演。外国人助っ人選手について語った。

この日は冒頭から「今週はもう野球やろ。あんなことがあんの？いやー、レイエスすごいわ」と日本ハムのフランミル・レイエス外野手の活躍に感嘆。１５日から始まったソフトバンクとのＣＳファイナル４試合で、打撃成績は１５打数８安打６打点、打率は５割３分３厘を叩き出しており「最近の外国人野手、本当に助っ人なのか。外国人バッター、助っ人と呼ばれていいのかという論争もある中。ブーマーであったり、ブライアントであったり、バースであったり…助っ人がチームを１人引っ張ってみたいな。久しぶりにその匂いをレイエスが」と期待を込めた。

岡田自身はオリックスファンだが「我がオリックス惜敗しましたけど、これちょっとソフトバンクどうなるかわからん」とコメントした。

また「そしたら本題入りましょ。逆に、今、メジャーリーグ。大谷翔平。本場メジャーの助っ人になってんねん。日本人が！」とドジャースの大谷翔平にも言及。これには、ともにＭＣを務める「アンタッチャブル」の柴田英嗣も「助っ人どころじゃないですよね」と共感。岡田は「日本人が本場アメリカの助っ人になってる。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希。こんなことが起こるか？ホンマに。我々言うてきたから、逆に助っ人と呼んでくれ、日本人を」と興奮気味に語った。