ほしのあき48歳、ミニスカワンピで魅了「スタイル抜群」「可愛すぎる」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが18日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は、ミニスカートのワンピース姿を投稿。「可愛すぎるワンピース @hiand_official 選べなくてグレーと黒2つ買っちゃった ブーツも @hiand_official」とつづり、様々なポーズをきめた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
