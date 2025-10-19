神崎恵「体重管理にもなかなかよし」ヘルシー手料理公開「今の季節にぴったり」「真似します」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】美容家の神崎恵が10月18日、自身のInstagramを更新。体型管理のための手料理について投稿し、反響が集まっている。
【写真】49歳人気美容家「体重管理にもなかなかよし」なヘルシー手料理
神崎は「『すごいよく食べるんですね』とびっくりされることが多いです」と切り出し「なんでもかんでも食べるわけではなく、健康はもちろん、体重や体型、肌調子を考えて毎日自宅での食事はちょっと工夫をして作ります」とコメント。この日食べたという「豆乳で作った担々豆腐スープ（麺ではなく豆腐をいれます）」の写真には「体重管理にもなかなかよし」とレシピも添えられており、青菜が載せられた豆乳スープにラー油の赤が映える、食欲をそそる写真が公開されている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「レシピ嬉しいです」「肌寒くなってきた今の季節にぴったり」「全てが憧れ」「真似します」「体も心も満たされる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆神崎恵、ヘルシー手料理公開
◆神崎恵のヘルシー手料理に反響
