元尼神インター誠子、“おつまみおかず”入りの手作り弁当公開「食欲そそる」「レシピ本出してほしい」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が10月18日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】誠子作「食欲そそる」おつまみ入り弁当
誠子は「おつまみおかずおべんとう」と記し、大根と豚肉と葱の胡麻だれ炒め、茄子するめいかコチュジャン炒め、炊き込みごはんが綺麗に詰められた弁当とわかめ白菜大根の糀白味噌汁が並んだ食卓を公開。「おかずが濃いめなのでお味噌汁は少し薄め 大根の先は辛いから小さくしてお味噌汁にします」とポイントを綴った。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「レシピ本出してほしい」「秋らしくて素敵なお弁当」「お酒に合いそう」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
