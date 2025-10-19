タレントの井上咲楽が１９日、都内で行われた「大学生と考えるＳＤＧｓアクション支援プロジェクト」最終選考＆表彰式にゲスト審査員として出席した。

井上は「（審査員は）務めることがないので緊張しました。実際に審査がはじまってみたら、厳しい質問にも（大学生が）ちゃんと答えていて、すごいな、たのもしいな思って見てました。審査をしないで帰りたいなと思うぐらい難しかった」と審査した感想を述べた。

ベストアクションは、日本の伝統文化を世界の富裕層に届け、文化継承と地域経済の活性化を同時に実現することを提唱したチーム「Ｐｉｏｎｅｅｒ ｏｆ Ｐａｕｌｏｗｎｉａ」が受賞した。

１０月２日に２６歳の誕生日を迎えた井上。「芸能生活１０年を迎えた。ここまで土台作りじゃないですけど、テレビのお仕事を頑張ってきて、ようやく最近テレビ以外のＳＮＳや料理本などで発信できるようになった。もうちょっと専門性のあるところを深めて、３０代になる準備をしたい。どうしても若い人の方が需要のある業界というか、入れ替わりのある業界。どうしても女の子はそうだだと思うので、そこに負けないようにトークも頑張って、自分の付加価値を高められたらなと思っています」と笑顔で率直な思いを語った。