実父の命令により決まった下級騎士との政略結婚。公爵令嬢は結婚の義務として初夜を迎える／オークの樹の下
『オークの樹の下』（P：漫画、Kim Suji：原作、Seomal・namu：脚色/KADOKAWA）第2回【全3回】
【漫画】『オークの樹の下』を第1回から読む
内気な公爵令嬢・マクシミリアンは、父の命令で下級騎士・リフタンと政略結婚し、ふたりは一夜を共にする。しかし翌朝、彼の姿はすでになく、ドラゴン討伐へと旅立ったあとだった――。それから3年後、大陸中に名を馳せる英雄となって帰還したリフタンだったが、王女との新たな縁談話が持ち上がっていて…!? “じれキュン”ロマンスファンタジー『オークの樹の下』をお楽しみください。
【海外発！ローカライズコミックフェア2025秋開催中！】（10/3〜10/23まで）
