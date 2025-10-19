日本人同士の抗争で“板挟み”に苦しむ人気女子レスラーが、久々に笑顔満開の自撮りを公開。ファンが喜びのリアクションを見せている。

【画像】日本人美女、久々の“笑顔満開”自撮りショット

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが16日、自身のインスタグラムを更新。「ただいま‼︎」とキャプションが添えられた笑顔の自撮りショットを公開した。

先週まで行われていたWWEオーストラリアツアーを経て、日本時間17、18日に両国国技館で開催されたWWE日本ツアー「WWE SuperShow Japan」に出場するため日本に帰国したカイリ。オーシャンブルーをバックに撮影された自撮りは豪州メルボルンでの一枚とみられる。

投稿には「本当に美しい」「さすが海賊ですね海が似合います」「お帰りなさい」「あなたは全てを美しくする」「笑顔が素晴らしい！いつも愛してます」などとファンからコメントが寄せられていた。

直近のストーリーではタッグパートナーである“先輩”アスカに絶対服従を強いられ、元同僚イヨ・スカイとの抗争に複雑なモチベーションで臨んでいたカイリ。SNSに笑顔の自撮り写真が投稿されたのも久しぶりで、ファンも一安心に違いない。

「WWE SuperShow Japan」では初日にイヨ＆リア・リプリー組に敗れたものの、翌日のベイリー＆ライラ・ヴァルキュリア組にはタッグで勝利。アスカと共に日本のユニバースたちを沸かせている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved