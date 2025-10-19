千葉が上位対決で劇的勝利！ 杉山の終了間際の強烈弾で首位の水戸を１−０撃破！
Jリーグは10月19日、J２第33節の水戸ホーリーホック対ジェフユナイテッド千葉をケーズデンキスタジアム水戸で開催。１−０で千葉が勝利を収めた。
首位・水戸と３位・千葉の上位対決。勝点差「６」の優勝を争う両チームによる大一番は立ち上がり、アウェーの千葉が攻勢を強めるも好機を活かせず。
徐々にチャンスを増やした水戸が60分、61分と立て続けにシュートチャンスを作るが決めきれない。
すると千葉が劇的な決勝弾。終了間際の90＋６分に杉山直宏が、左CKの流れから右足で強烈なシュートを決める。このまま試合終了の笛が鳴り、千葉が３試合ぶりの勝利を飾った。一方、敗れた水戸は７試合ぶりの黒星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
