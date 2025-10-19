「美女すぎる…」有名俳優の美人娘、圧巻美脚のミニ丈ドレス姿に称賛の声！ 「見惚れちゃいます」
俳優・藤岡弘、さんの次女で、俳優・モデルとして活動する天翔天音さんは10月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ドレス姿で圧巻の美脚を披露しました。
【写真】天翔天音、圧巻の美脚を披露！
「美女すぎる…」天翔さんは「KÉRASTASE 新作 "ユイル クロノロ ジスト N "を体験してきました.」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。黒いミニ丈ドレスにショートブーツを合わせ、圧巻の美脚が際立っています。 天翔さんは「お上品で贅沢な香りで..これから秋冬で大活躍してくれそうなヘアオイル ユイルクロノロジストNで 艶のある美髪にスタイリングをしていただきました」と続け、動画でも艶のあるストレートヘアを披露しました。
この投稿にファンからは「美女すぎる…」「髪の毛サラサラですね」「本当に健康的な美髪で見惚れちゃいます」「めちゃ美しい」「ナイススタイル可愛い」「髪艶々でとても綺麗」「美しすぎる〜」「美脚！！」「かっこよすぎます」と称賛の声が寄せられています。
「美の頂点です！！！」9月2日の投稿では、ピンヒールを履いた白いミニ丈ドレス姿を披露している天翔さん。ショート丈のデニムジャケットを羽織り、カジュアルさも加えた大人っぽいコーディネートで、透明感が際立っています。ファンからは「可愛いいいいい〜〜〜」「美の頂点です！！！」「かかか、、、、、可愛すぎる」「最高のビジュすぎる！！」と称賛の声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
