元ＳＭＡＰで人気オートレーサーの森且行（５１）が１９日、大分県・別府競輪場で開催されたＧ掘嵶疣贈掲度 施設整備等協賛競輪」のステージイベントでスペシャルトークショーを行った。

森が別府競輪場に訪れたのは９年ぶり。司会者に別府や大分のイメージを聞かれると「新人の時に同期が別府温泉に連れて来てくれて、地獄めぐりに行ったのが記憶に残っています。その時に買ったＴシャツがあって、新人の時は師匠にすごく怒られて、（師匠に）怒られると『毎日が地獄です』のＴシャツを着ていた。それで、また怒られました。生意気だったんです」と笑いを誘った。

誰もが羨むスタイリッシュな出で立ちをキープしていることに森は「食べるものはめちゃくちゃ気を付けている。年を取ってからは太りやすくなるので野菜が中心です。（オートレーサーは）体重を増やさないようにするのがトレーニングです」と体調管理は常に意識していることを明かした。

オートのトップレーサーである森はＳＧ「日本選手権オートレース」（飯塚、１０月２９日〜１１月３日）が目前に迫っているが「調子が良くないので…。選手権前にレースが３日間（川口、２１〜２３日）あるのでエンジンを良くしたい。選手権はハンデがないのでスタートを行くしかない。スタート練習は１日１０回以上しようと思います」と見通しを語り、続けて「爆音なのですごい迫力があるレースができる。ぜひ見てほしい」とファンにオートレースをアピールしていた。

