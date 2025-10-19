『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGEが10月9日〜13日までヒューリックホール東京にて上演され、現在アーカイブ配信中。来年3月には公演Blu-rayの発売も決定しました。

2015年に放送を開始し、今年10周年を迎えたオリジナルTVアニメ『美男高校地球防衛部』シリーズ(原作:馬谷くらり/監督:高松信司)。そのシリーズ第2期『美男高校地球防衛部LOVE! LOVE!』が舞台化。

2016年に舞台版『美男高校地球防衛部LOVE！活劇！』が上演されましたが、スタッフ、キャストを一新し、約10年の時を経て再び舞台化となりました！

『美男高校地球防衛部』は、5人のイケメン男子高校生たちが魔法の力で変身し、迫り来る怪人と戦いながら友情を育んでいく“変身バトルコメディ”です。

オリジナルストーリーとなる今作では、防衛部バトルラヴァーズの5人の前にギャラクシーアイドルVEPPer（別府兄弟）＆ダダチャが登場！ 別府兄弟憧れのマキシマムゴウラー（箱根強羅）を巡り、サウナ怪人を生み出しバトルラヴァーズを苦しめます！

新たな防衛部キャストは、箱根有基役：広井雄士さん、由布院煙役：中本大賀さん、鬼怒川熱史役：佐藤たかみちさん、鳴子硫黄役：新納 直さん、蔵王 立役：今井俊斗さん。

VEPPerは、別府月彦役：有馬爽人さん、別府日彦役：高橋祐理さん。そして箱根強羅を君沢ユウキさんが演じます。

脚本・演出は、独特なシュールな笑いとLIVEパートを融合する演出を得意とする、RICE on STAGE「ラブ米」シリーズや舞台『俺たちマジ校デストロイ』などを手掛けてきた村井 雄氏(KPR/開幕ペナントレース)。今作でもゆるい防衛部のノリを独特の空気感で舞台上に再現！

防衛部といえば銭湯シーンですが、開始15分に渡りキャストが裸という異例の演出からスタート。そして舞台のアナログ手法ならではの変身シーンは、シルエットの再現性に驚きと笑いの声が思わず漏れるほど革新的！ 防衛部ファンも演劇ファンも必見の変身シーンが誕生しました。

また、サウナ怪人がロウリュウの熱波を客席全体に届けるなど、会場一体となって楽しめる演出も。

サウナ怪人になってしまう安瀬尾栞役は、初演舞台で鳴子硫黄を演じた高崎翔太さん！ 再び防衛部の舞台に参加した高崎さんは、「キャラクターとしてのクオリティは今回の防衛部キャストのほうが高い（笑）！アニメと一緒！」と太鼓判を押すも、前作よりパワーアップした部分を聞くと「良い意味でまったくトントンです！」とコメント。

また、当初箱根有基役で出演予定でしたが、ケガにより配役変更となった竹内雄大さんは、オリジナルキャラクターの倉田達蔵として車椅子で出演。とても重要な役どころを担っています。

そして名曲揃いの防衛部ですが、今作では本編と後半にはLIVEパートを設けた2部構成でお届け！ 観客もペンライトを振って楽しめます。

VEPPerと防衛部のこれまでの声優キャストやCGライブなどの振り付けなどをベースに、さらに洗練されたダンスパフォーマンスはファン胸熱のライブシーンに！

さらに、箱根有基と兄・箱根強羅の楽曲「Oh My あんちゃん」をステージ上で2人揃ってパフォーマンス！ 完璧なビジュアルの2人により、箱根兄弟初のステージパフォーマンスが実現しました。

また、別府兄弟と箱根強羅による歌唱シーンや、防衛部のバックでVEPPerがダンスするなど、夢の共演が次々繰り広げられた本作。ゆるいながらも、原作愛溢れる大満足の公演となりました。

アーカイブ配信は10月19日（日）23：59まで。※配信チケットは19：59まで購入可能。

2026年3月26日に千秋楽公演を収録したBlu-rayが発売決定！

＜ストーリー＞

北関東某所・眉難市――。

人知れず愛を守ってきた眉難高校の地球防衛部の前に、突如“サウナ怪人”が出現！？

灼熱地獄と化した校内に、愛の王位継承者・バトルラヴァーズが立ち上がる！

箱根強羅を狙うVEPPerの陰謀？

愛の王位継承者、“舞台”に降臨！

LIVEでしか味わえない、ヒーローたちのLOVEを見逃すな！

ライブ配信情報

10⽉13⽇(月・祝)千秋楽公演をライブ配信！

配信公演

・2025年10⽉13⽇(月・祝)16:00公演

［見逃し配信期間］10月19日（日）23:59まで

［販売期間］10月19日(日) 19:59

販売価格：3,800円

https://www.confetti-web.com/@/boueibu_streaming

「美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！」on STAGE Blu-ray発売決定！

「美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！」on STAGEの公演を収録したBlu-rayが発売決定！

本編映像をはじめ、特典映像には、顔合わせ〜舞台裏の様子をおさめたメイキング映像を収録した盛りだくさんな内容。

価格：BD（1枚組） ￥10,800(税抜) \11,880円(税込)

品番： PCXG- 50847



収録内容

本編映像：2025 年10月13 日（月・祝）千秋楽公演

特典映像：メイキング映像

※収録内容は予告なく変更になる場合がございます。

法人別オリジナル特典

きゃにめ

特典内容：全景映像DVD

取扱店舗：アニメ通販サイト「きゃにめ」

アニメイト

特典内容：ミニフォト（54×86弌 / 5枚セット

取扱店舗：アニメイト全店（オンラインショップ含む）

楽天ブックス

特典内容：2L判ブロマイド / 5枚セット

取扱店舗：楽天ブックス

Amazon.co.jp

特典内容：L判ブロマイド / 5枚セット

取扱店舗：Amazon.co.jp

関連記事：

『美男高校地球防衛部LOVE！』CGライブ開幕レポ 衣装チェンジ・セトリ違いなど豊富なバリエーションがすごい

https://otajo.jp/68313

公演概要

【タイトル】『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE

（読み 『ビナンコウコウチキュウボウエイブラブ！ラブ！』オンステージ）

【原作】原作：馬谷くらり 『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』

【脚本・演出】村井 雄（KPR／開幕ペナントレース）

【出演】

箱根有基：広井雄士

由布院煙：中本大賀

鬼怒川熱史：佐藤たかみち

鳴子硫黄：新納 直

蔵王 立：今井俊斗

別府月彦：有馬爽人

別府日彦：高橋祐理

箱根強羅：君沢ユウキ

倉田達蔵：竹内雄大

安瀬尾栞・サウナ怪人：高崎翔太

アンサンブル長田泉里／福島玖宇也

日替わりゲスト松井健太／磯野 大／赤澤 燈／宇野結也／川上将大／樋口裕太

【日時】2025年10月9日（木）〜13日（月・祝）

【会場】ヒューリックホール東京

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目5−1 有楽町センタービル 11F

【制作】Office ENDLESS

【主催】『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE製作委員会

【公式 HP】https://officeendless.com/sp/boueibu/

【公式 X（旧 Twitter）】@love_love__st25

ハッシュタグ#防衛部オンステ #ラブステ

（C）馬谷くらり／『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE製作委員会