■全国の20日（月）の天気

北海道の上空1500メートル付近には、平地で雪の目安となるマイナス6℃以下の寒気が流れ込みそうです。このため、北海道では日本海側を中心に冷たい雨や雪が降り、平地でも雪が積もる所があるでしょう。路面が凍結するおそれもあり、車の運転は注意が必要です。

本州付近も、日本海側を中心に雨が降りやすく、関東や東海でも、通勤通学の時間は、傘が必要でしょう。沖縄は、激しい雨の降る所がありそうです。

最低気温は、西・東日本で15℃〜20℃くらいの所が多いでしょう。東北北部は10℃以下、北海道は5℃以下の所が多くなりそうです。

最高気温は北海道で10℃以下の所が多く、この秋一番の寒さになるでしょう。関東は20℃前後、西日本は24℃前後の所が多そうです。鹿児島や宮崎でも、この秋初めて25℃未満になるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　 6℃（-3　10月下旬）
仙台　　　13℃（-2　平年並み）
新潟　　　13℃（-4　平年並み）
東京都心　15℃（-4　平年並み）
名古屋　　18℃（-2　10月上旬）
大阪　　　18℃（-2　10月上旬）
広島　　　18℃（-1　10月上旬）
高知　　　20℃（-4　9月下旬）
福岡　　　19℃（-2　10月上旬）
鹿児島　　22℃（-1　9月下旬）
那覇　　　27℃（-1　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　10℃（ -3　11月中旬）
仙台　　　20℃（±0　平年並み）
新潟　　　19℃（ -1　10月下旬）
東京都心　20℃（ -4　10月下旬）
名古屋　　25℃（＋1　10月上旬）
大阪　　　24℃（＋1　平年並み）
広島　　　24℃（＋1　平年並み）
高知　　　27℃（ -3　10月上旬）
福岡　　　24℃（＋1　平年並み）
鹿児島　　24℃（ -7　10月下旬）
那覇　　　31℃（ ※　9月上旬）

（那覇は19日の最高気温が欠測）

■全国の週間予報

北海道では23日頃まで冷たい雨が降り、雪の降る所があるでしょう。東北日本海側から山陰も、21日は雨の降る所がありそうです。沖縄は、この先しばらく雨の降る日が続き、24日頃にかけて大雨となるおそれがあります。今後の情報にご注意下さい。

気温は21日以降、全国的に低く、西日本でも25℃以上の日はほとんどなさそうです。北海道の旭川では、10℃以下の寒さが続きそうです。この先、季節が大きく進むでしょう。