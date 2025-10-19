■全国の20日（月）の天気

北海道の上空1500メートル付近には、平地で雪の目安となるマイナス6℃以下の寒気が流れ込みそうです。このため、北海道では日本海側を中心に冷たい雨や雪が降り、平地でも雪が積もる所があるでしょう。路面が凍結するおそれもあり、車の運転は注意が必要です。

本州付近も、日本海側を中心に雨が降りやすく、関東や東海でも、通勤通学の時間は、傘が必要でしょう。沖縄は、激しい雨の降る所がありそうです。

最低気温は、西・東日本で15℃〜20℃くらいの所が多いでしょう。東北北部は10℃以下、北海道は5℃以下の所が多くなりそうです。

最高気温は北海道で10℃以下の所が多く、この秋一番の寒さになるでしょう。関東は20℃前後、西日本は24℃前後の所が多そうです。鹿児島や宮崎でも、この秋初めて25℃未満になるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 6℃（-3 10月下旬）

仙台 13℃（-2 平年並み）

新潟 13℃（-4 平年並み）

東京都心 15℃（-4 平年並み）

名古屋 18℃（-2 10月上旬）

大阪 18℃（-2 10月上旬）

広島 18℃（-1 10月上旬）

高知 20℃（-4 9月下旬）

福岡 19℃（-2 10月上旬）

鹿児島 22℃（-1 9月下旬）

那覇 27℃（-1 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 10℃（ -3 11月中旬）

仙台 20℃（±0 平年並み）

新潟 19℃（ -1 10月下旬）

東京都心 20℃（ -4 10月下旬）

名古屋 25℃（＋1 10月上旬）

大阪 24℃（＋1 平年並み）

広島 24℃（＋1 平年並み）

高知 27℃（ -3 10月上旬）

福岡 24℃（＋1 平年並み）

鹿児島 24℃（ -7 10月下旬）

那覇 31℃（ ※ 9月上旬）

（那覇は19日の最高気温が欠測）

■全国の週間予報

北海道では23日頃まで冷たい雨が降り、雪の降る所があるでしょう。東北日本海側から山陰も、21日は雨の降る所がありそうです。沖縄は、この先しばらく雨の降る日が続き、24日頃にかけて大雨となるおそれがあります。今後の情報にご注意下さい。

気温は21日以降、全国的に低く、西日本でも25℃以上の日はほとんどなさそうです。北海道の旭川では、10℃以下の寒さが続きそうです。この先、季節が大きく進むでしょう。