テレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」が１７日に放送され、マツコ・デラックスと有吉弘行がＭＣを務めた。

この日は、俳優・渡辺謙がゲスト出演。俳優・坂口健太郎、タレント・大久保佳代子とともに東京・新橋のニュー新橋ビルを散策した。

３人は、昭和の貴重な書籍を取りそろえた「昭和ブックカフェ」に入店。渡辺は、かつて自身が主演したＮＨＫ大河「独眼竜政宗」のドラマ本を見つけて笑顔。１９８７年に放送され、最高視聴率４７・８％を記録した同ドラマで名優・勝新太郎さんと共演したことを振り返った。

名優２人による名シーンは、勝さんが演じる秀吉と渡辺が演じる政宗が対面する緊迫の場面。政宗の首筋に指揮具が強烈に叩きつけられる印象的なシーンとなったが、事前の台本では首筋に突き付けるだけだったという。

渡辺は「いきなりパンッ！て来たから。でも、うまいのよ…。音だけするようにパンッ！て。でも衝撃は来るから」と述懐。

「リハしてないから。気持ち的には本当に何をされてもいいと思って行ってたんで。『来た！』って感じで」と自身も気持ちを作って勝さんとの共演に臨んだことと、名優の見事なアドリブを振り返っていた。