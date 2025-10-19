“バカラで106億円熔かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。外国資本による土地購入問題について、実業家・堀江貴文氏（52）の意見に反論した。

アルピニスト・野口健氏は「北海道が狙われている…メガソーラー同様に日本の土地をどのように守っていくのか、新たな法整備が必要だろう」と、外国資本による土地の取得が増加している件についてポスト。これを受けて、堀江氏は「笑。じゃあお前が買えよ」と返し、物議を醸している。

このやり取りを受けて、井川氏は「自分で買えと言われたら 日本中の土地を守れるのは イーロン・マスクくらいしかいなくなる」とし「(失礼ながら)そんな金の無い野口健氏は 自分の体を張ることによって 政府や国民の意識喚起をされているのだ」と投稿。

「社会問題を是正するためには身銭を切らなければ発言出来ないなら イーロン・マスクやビル・ゲイツ ベルナール・アルノーくらいしか発言出来ないことになる」とし「もちろんナショナル・トラストや クラウドファンディングという方法論もあるが」とつづっていた。