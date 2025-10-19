タレント・かとうれいこ（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。美ボディー維持のために継続してやっていることを明かした。

この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、かとうのほかに、フリーアナウンサーの有働由美子（56）、女優・菊池桃子（57）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、女優・横山めぐみ（56）がトークで盛り上がった。

そこで「美のマストアイテム」が話題になると、かとうは「私は美容の何かを持ち歩くというより、代謝を良くすることをしていて。汗をかく運動をしたりとか、サウナも大好きで」と日課を明かした。

ジムに通うのがルーティンで「色んなことをやっている」と告白。「行ける時は、ほぼほぼ（毎日）」と語ると、全員が声をそろえて「えっ？毎日!?」と驚いた。

かとうは「ちょっとしかできない時はサウナだけ入りに行くし。ガツッとできる日は走りに行くし。ヨガとか、ピラティスとか、水泳もやります。あとはエアーキックボクシングも」と豊富なメニューに共演者も驚きの連続。

「色んな筋肉を動かすことをやってます。汗をかくことで代謝が良くなるので、お肌もキレイになるし」と徹底した管理を明かしていた。