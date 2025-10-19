政府の「領土・主権展示館」（東京都千代田区）の地方巡回展が２２日まで、竹島漁労の拠点となった島根県隠岐の島町久見地区の久見竹島歴史館で開かれている。

韓国が不法占拠を続ける竹島（隠岐の島町）に関するＣＧ映像や地図などの複製を展示しており、領土問題を身近に感じながら理解を深めてもらう。同町での開催は初めてで、２５日からは松江市朝日町の松江テルサで展示が始まる。（佐藤祐理）

巡回展は内閣官房の領土・主権対策企画調整室が企画。４月に体感型の展示施設に刷新された領土・主権展示館の展示物と、竹島漁労を伝えるパネルや漁具など地元の資料を組み合わせた。

領土・主権展示館の展示物は、ＶＲゴーグルを使って見る竹島などのＣＧ映像のほか、竹島が日本の領土であることを示す書簡、竹島を活用していたことが分かる地図の複製など計５点だ。

このうち約８分間のＣＧ映像には、竹島のほか、北方領土と尖閣諸島もある。竹島部分は、１９３４年に大阪朝日新聞のカメラマンが撮影した写真や映像などを基にした。岩場で群れをなすニホンアシカや切り立った岩、漁労関係者が使った海岸近くの小屋、海鳥が島の上空を飛び交う様子が見られる。

久見地区の住民は明治時代中期から竹島でアシカ猟を行い、３４年頃は生け捕りにして大阪市立動物園（現・天王寺動物園）などに売っていた背景がある。ＣＧ映像を通じて当時の竹島に渡航したような没入感を味わえる。

また、地図「日本針図」（１９世紀前半）は、竹島（現在の鬱陵島）と松島（現在の竹島）の間に、北前船の航路が記され、航路目標となっていたことが一目で分かる。１６６０年に旗本の阿倍四郎五郎の家臣が、鳥取藩米子の商人「大谷家」に宛てた書簡では、幕府が竹島への渡航を公認していたことを伝えている。

１１日に久見竹島歴史館で開かれた開幕式典で、隠岐の島町の池田高世偉町長は「巡回展を契機に国民世論の盛り上がりを期待する」と述べた。

祖父が竹島に渡航した久見地区の男性（７３）は「竹島に行けない状態なので、バーチャル（仮想）でも島の臨場感を味わい、興味を持ってもらうにはいい切り口。住民が訪れやすい西郷港周辺でも紹介し、まず地元の人に関心を持ってもらう必要がある」と話した。

町議会竹島対策特別委員会の前田芳樹委員長は「政府は竹島に関する予算を北方領土並みに引き上げ、もっと啓発に力を入れるべきだ」と注文した。