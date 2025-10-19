秋限定カラーが登場♡「ダイアジェンヌ」の補整下着に華やぐマリーゴールド

秋の装いにぴったりな限定カラー「マリーゴールド」が、補整下着ブランド「ダイアジェンヌ」から登場しました。1986年の誕生以来、女性の美しさを引き出すために進化を重ねてきたダイアジェンヌ。立体パターン設計による優れた補整力と快適な着心地を両立し、秋の肌を明るく美しく彩る一枚が2025年9月19日(金)～12月11日(木)の期間限定で発売されます。

ダイアジェンヌの補整下着に限定カラー「マリーゴールド」登場

秋の花のようにやわらかな彩りを放つ「マリーゴールド」は、上品でありながらも華やかさを感じさせる限定カラー。

肌なじみのよいトーンが大人の女性のボディラインを美しく引き立て、装いに季節感を添えます。販売期間は2025年9月19日(金)から12月11日(木)まで。期間中だけの特別な一枚として注目を集めそうです。

進化を重ねた「ダイアジェンヌ」が叶える理想のプロポーション

1986年の誕生以来、素材やパターン、機能性を磨き続けてきた「ダイアジェンヌ」。独自の立体パターン設計により、女性らしい丸みを帯びたシルエットを自然に引き出します。

体のラインに寄り添うフィット感で、長時間の着用でも快適。優れた補整力とやわらかな肌あたりを両立し、一人ひとりに合ったボディメイクをサポートします♡

ラインアップと展開カラー

「ダイアジェンヌ」シリーズは、ボディスーツ、ブラジャー、ハーフカップブラジャー、コルセット、ハイウエストショートガードル、パーフェクトロングガードル、ガードル（裾ヘム・裾レース）、カラーバリエーションショーツなど豊富に展開。

今回の限定色「マリーゴールド」は、各アイテムで登場予定です。サイズ展開や価格の詳細は店頭または公式サイトにてご確認ください。

秋の美しさを纏う「マリーゴールド」で、魅せる季節を♪

この秋、補整下着の「ダイアジェンヌ」から登場する限定カラー「マリーゴールド」は、華やかでありながらも肌にやさしく寄り添うカラー。

理想のシルエットを叶えながら、内側から自信をくれる一枚です。秋の装いをより美しく魅せるインナーとして、あなたのクローゼットに加えてみてはいかがでしょうか？