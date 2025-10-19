ソフトバンクの斉藤和巳3軍監督（47）が、秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」で選手とコーチが意見を交わすミーティングを行っている。

ミーティングは、練習前に投手と捕手、内野手、外野手に分かれて実施。前日の試合についてコーチが選手に質問する。できたこと、できなかったことなどを明確に確認し、次につなげる目的で、16日の第3クール開始に合わせて始めた。今後も続ける予定だ。

今季3軍で続けている取り組み。ただ、3軍では選手たちだけで意見を出し合った上で、コーチがその輪に入り、成果や課題を確認。その後、チーム全体で各ポジションの代表者が内容を発表している。ミーティングの形は少し変わったが、選手が発言し、他の選手の考えを聞くことは変わらない。

斉藤3軍監督は「3軍でやっているからという訳ではない」としながら「選手は一晩おいて試合内容を整理してグラウンドに出てきてくれていると思う。ただ、われわれ（首脳陣）も整理しながらしっかり彼らと向き合えるように。何か刺激を入れたら変わる可能性だってある」と意図を示す。

2軍の選手たちにとって、貴重な場となっている。井上朋也内野手（22）は「一日一日を（未来に）つなげていけるようにということなので、その意識でやっている。意見を聞くことも話すことも、一人で気付かないことがあるのでいい」。木村大成投手（22）は「他の投手がどう考え投げているのかを聞けることは新鮮だ」と語った。

同リーグでは16日から、選手が三塁ベースコーチを務める取り組みも実施している。（浜口妙華）