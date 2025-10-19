猊損爐靴伸當蕕離ランクアップショット

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演した堤真一の最後のオフショットに注目が集まっている。

堤が演じたのは、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり)の実の父・雨清水傳。上級士族出身で、明治維新後に機織り工場を興したがうまくいかず、トキの実父であるとは明かさないまま病死した。

番組公式インスタグラムは「堤真一さんの最後の撮影は、トキと銀二郎の結婚シーンでした。人望の厚い傳さんらしい、とても賑やかな撮影でした」とつづり、トキの家族や関係者の集合写真を投稿した。

これには「傳さん、大好きでした。とっても素敵なお写真です」「傳パパ、賑やかな最後でよかったですね。来週から寂しいです」と、堤のクランクアップを惜しむ声が。

一方、注目されたのはトキの父・松野司之介を演じる岡部たかしの髪形。娘の見合いを成功させるため、武士の誇りである髷(まげ)を落とし、一時は猴遒蘇霄圻瓩里茲Δ併僂砲覆辰届誕蠅鮓討鵑澄

物語が進んで髪形も普通に収まっていたため、視聴者からは「素敵な集合写真。けど・・・・落ち武者が気になる〜」「落ち武者殿の表情、ツボります」「忘れてた落ち武者が出てきて笑っちゃいました」など、反響が相次いでいる。

手前左から3人目が堤真一。

その右後ろに猴遒蘇霄圻畛僂硫部たかしが…。

(「ばけばけ」公式インスタグラムasadora_bk_nhkより)

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。