◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第5戦 ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）

勢いは完全に日本ハムにある。伊藤がピシャリと抑えて流れを大きく変えた第3戦以降、若いチームだけに9人の打者が「打線」となってつながって、粘り、執念を見せ、今年の強さを見せつけている。逆にソフトバンクは負けるにしても内容が悪すぎる。しかも約4万人の観衆が入ったホーム。これではいけない。

ポイントは4回だった。ソフトバンク先発の大津は3回まで腕がよく振れており、好投を見せそうな感じはした。ところが4回先頭の石井に対して追い込んでから中前に運ばれた。次の打者は第4戦まで4本塁打と最も怖い打者のレイエス。レイエスの前に走者を出したくないのは当然だが、ここで大津は外に大きく外れる球を含めたストレートの四球で歩かせた。やはりプレッシャーか。ただ一発が出れば2点とはいえ、まだ4回。かわすような投球で走者をためて大量点になる方が怖かった。不安は的中し、続く郡司も歩かせ、この回の3失点につながってしまった。そういう意味ではまたレイエスにやられた試合とも言えるが、野球というスポーツで主導権を握っているのは常に投手。そんなに打たれるものではない。攻めの姿勢を見たかった。

打線も「点」になっている。日本ハム先発の古林睿煬は1軍の先発自体が約4カ月半ぶり。どういう球を投げるのか序盤でしっかり確認したいところだったが、1番の野村は初球を打って中飛に倒れた。1番打者の仕事を果たせていない。やはり早いカウントで凡退している牧原大も気になる。野球は相手の嫌がることをやるのが大事。それができていない。

最終第6戦は総力戦。短期決戦は勢いが大事だが、最初に述べたように流れは完全に日本ハム。ソフトバンクが打開するのはやはり難しい。相手の勢いを止めるためにも、中4日で先発するモイネロがビシッと抑えることに期待したい。野球は投手次第だ。（西日本スポーツ評論家）