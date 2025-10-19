連盟創立100周年の秋、カクテル光線に照らされた神宮にイノシシ軍団の雄叫びがこだました。“打倒ワセダ！”明大ナインが呪文のように胸に刻んだ思いが、投打一丸となって結実した。

昨秋、今春と早大との優勝決定戦に敗れV3を許した。エース毛利は泣き崩れ、ナインは悔しさで言葉が出なかった。夏、長野でのキャンプは厳しいものだったが目標達成のために弱音は吐かなかった。「今季こそワセダを倒して優勝する」2季目を迎えた戸塚俊美監督の思いは選手全員の思いだった。チーム打率は3割を超え、防御率も0点台と他校を寄せ付けなかった。慶大戦で代打決勝アーチを放った瀬が音頭を取り、試合前の神宮ベンチ裏で長渕剛の「乾杯」を全員で歌った。「歌詞も今の明治に合っている。みんなで心を一つにして優勝の乾杯したいと思って選びました」と説明する。

「4年生が活躍するチームは強い」（戸塚監督）の言葉通り、毛利＆小島のドラフト候補バッテリーはもちろん、瀬に続いて今井も法大戦で代打決勝アーチ。中継ぎのエース菱川が安定し、左足甲骨折から復活した抑えの切り札・大川は150キロを連発した。

法大戦で2年秋以来の勝利投手となった久野は言う。「これほど胴上げしたいと思った監督はいません」。昨年4月にトミージョン手術をして辛いリハビリを経て秋にベンチ入り。常に選手に寄り添い励ましてもらった恩に少しでも返せて笑顔を見せた。

82歳で戸塚監督とともに寮に泊まり込み寝食を共にする松岡功祐コーチは「最高の監督ですよ。夏だって自ら打撃投手はする、ノックも打つ。片付け、身の回りのこともすべて自分でやる。人間性がすばらしい」と惚れ込む。長く審判を務めた経験から選手目線で指導するソフト路線。これが「監督のために」と選手を動かしている。

「選手が頑張ってくれました。本当にうれしい」5年間の助監督を経て監督に。「監督と助監督では全然違う。責任感がね」とやっと肩の荷を下ろしたように柔和な笑顔を見せた。次は立大戦。連勝すれば96年秋にチーム史上1度しかない10戦全勝が完成する。選手も指揮官も手綱を緩めるつもりはない。