スペイン・タバルカ島（ＣＮＮ）毎年、数百万人の観光客が、スペイン・バレアレス諸島のマヨルカ島やイビサ島などを訪れる。だが、その少し南には、ほとんど知られていない島がある。

全長約１８００メートルのヌエバ・タバルカ島は、年間を通して暮らす住民が約５０人のスペインで最も小さな有人島だ。

島の面積は小さいが、自然と文化遺産は豊かだ。孤立しているゆえに、過剰な開発から守られてきた。

とはいえ、決して遠隔地ではない。行政的にはアリカンテ市に属し、サンタポーラの漁港からはフェリーが１日に数回運航し、観光客を運んでいる。

わずかな地理的隔たりであっても、タバルカには独自の個性が宿る。

それは１８世紀の出来事に大きく由来している。島民のルーツは近隣のスペイン本土ではなく、数百キロ離れたイタリアと北アフリカにあるという。

旧タバルカから新タバルカへ

「ヌエバ（新しい）」という名がその由来を示している。

１５００年から１８００年にかけて、当時チュニジア北岸にあったタバルカ島の赤サンゴは、貴重な産物であった。

１６世紀、ジェノバのロメリーニ家が現地の支配者からサンゴ採取の権利を得た。１８世紀半ばには、島にはジェノバ出身者を中心に約２０００人が暮らしていた。

だが１７４１年、現在のチュニジア地域を治めていたオスマン帝国支配下のチュニス・ベイ（君侯）率いる軍がタバルカを制圧。スペインとサルデーニャの国王は、逃れてきた人々に避難先を提供した。

スペインに渡った人々には、新たな生活の場が与えられた。それが、当時「イリャ・プラナ（平らな島）」と呼ばれていた小さな不毛の島である。彼らの故郷にちなみ、この島は「ヌエバ・タバルカ」と改名された。

当時の啓蒙（けいもう）思想に基づき、軍の技師たちが計画的な都市設計を行い、その格子状の街路は今も残る。

１９８６年、同島はスペイン初の海洋保護区に指定された。島の約３分の２は手つかずの自然が残り、周辺の海域や岩礁は多様な海洋生物のすみかとなっている。

残り３分の１は観光向けに整備され、伝統的な家屋の多くが宿泊施設として利用されている。

「島にある価値の高い建築物の保存に取り組んでいる」と同市の文化遺産部門の責任者、ホセ・マヌエル・ペレス氏は述べている。

日帰り客の島

タバルカの魅力は、すでに国外にも知られている。

アリカンテの観光事業者協会ＡＰＥＨＡの会長を務めるマリア・デル・マル・バレラ氏によれば、同島を訪れる観光客の８０〜９０％は外国人だ。

観光客の多くは日帰り客。島には２０軒ほどの小規模な店があり、約２００〜２５０人の観光客に対応しているが、通年温暖な気候にもかかわらず営業は季節限定だ。

初秋の静かな金曜日、島の通りにはほとんど人影がなく、午後の日差しを浴びる猫の数は人間の数をはるかに上回っていた。ある調査によると、２０２３年には島内の猫の数は住民の約２倍に上った。

バレラ氏によると、盛夏には６０００〜７０００人の観光客が訪れ、ピーク時には１万人に達することもある。

観光客が去ると、島が忘れ去られると嘆く住民もいる。特に公共サービスの面でそれが顕著だ。

タバルカ住民協会の会長カルメン・マルティ氏は、１１月から３月にかけてフェリーの便数が激減するため、交通の便の悪さが最大の不満だと語る。

タバルカ島は観光と保全のバランスを模索している。今年５月、アリカンテ市は島の建築遺産をより厳格に保護するための新法を可決した。