マルチクリエイター・こっちのけんとが１９日、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「ＴＯＫＹＯ ＦＭ ＬＩＶＥ ｉｎ 渋谷音楽祭」に出演した。

ステージでは「ギリギリダンス」で話題となった「はいよろこんで」など７曲を歌唱したが、２曲歌い終えた後に「次（に歌う曲は）なんだっけ」と天然ぶりを見せた。それでもコール＆レスポンスも含め、ファンと一体となったパフォーマンスも披露した。

ＴＯＫＹＯ ＦＭでは「ＴＨＥ ＭＯＭＥＮＴ」（金曜・後５時）でパーソナリティーを務めているが「会えるとは思っていなかったａｉｋｏさんと会えたり、妻の兄の結婚式で妻のお父さんに『ラジオ面白いな』と言われたり」。出演をきっかけに、公私ともに大きな喜びを得たエピソードを明かした。

自身の出番の前に登場したシンガーソングライター・きんときのステージでは、「兄の曲を」と俳優・菅田将暉の楽曲「さよならエレジー」をきんとき、超学生、ＡＫＡＳＡＫＩと歌唱。ギターを弾くようなしぐさを見せ、ファンからの声援に手を振って応えた。

こっちのけんとは「はいよろこんで」がヒットし、２０２４年のレコード大賞で最優秀新人賞を獲得。ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場した。プライベートでは、同年５月にＳＮＳで「結婚しました」と発表。かねて双極性障害であることを公表しており、今年１月から一時活動をセーブしていたが、この日は元気な姿を見せた。