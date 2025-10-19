◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレスを差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。勝ちタイムは１分５８秒３。

クイーンＣから連勝で桜花賞を制したあと、オークスは９着。過去１０年で６頭が勝っているオークスからの直行で、見事に巻き返した。桜花賞との２冠は９８年ファレノプシス、０１年テイエムオーシャン、０７年ダイワスカーレットに続く４頭目。

クリストフ・ルメール騎手は、昨年のチェルヴィニアに続く連覇。１７年ディアドラ、１８年アーモンドアイに続く２度目の連覇となった。

２着は５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）、３着は６番人気のパラディレーヌ（丹内祐次騎手）が入った。

森一調教師（エンブロイダリー＝１着）「オークスは１番人気に支持していただいたんですけども、結果を出すことができませんでしたので、何とか結果を出したいなという思いでいました。

（距離については）デビュー当時から、新種牡馬のアドマイヤマーズ産駒ということで色々手探りでやっていって、新潟でも１８００メートルで強い勝ち方をしたので、２０００メートルまでは大丈夫かなという印象はありました。今日はジョッキーが少し外めをリズム良く走らせてくれました。のびのび走っていたのでこれならいけるんじゃないかなと思っていました。

（強い勝ち方だった）今日はジョッキーが能力を最大限発揮してくれた結果だと思います。３歳牝馬のチャンピオンになったと思いますし、これから３歳牡馬、年長馬と対戦することになりますが、まだまだ成長途上です。この先、完成されていくと思いますので、また強いエンブロイダリーをお見せできればと思います」