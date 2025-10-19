「料理を通じて佐渡の魅力を知ってほしい」



そんな思いで国内最大級の若手料理人のコンテストに出場した、佐渡市のシェフがいます。



結果は見事、グランプリ。新時代を切り拓く“食のクリエイター”として期待される、シェフの思いを聞きました。

佐渡の海沿いにあるフランス料理店 ラ・プラージュ

その料理は人を笑顔にします。



島が育んだ自然と歴史、そして温もりも味わえる一皿。





日本最大級の若手料理人コンテスト RED U-35

佐渡市佐和田地区にあるフランス料理店、ラ・プラージュ。シェフを務めるのが須藤良隆さん34歳です。先日行われた若手料理人のコンテストでグランプリに輝きました。＜ラ・プラージュ 須藤良隆さん＞「まず驚きですね。レベルの高い戦いなので、誰がなってもおかしくない。そんな状況だったのでぎりぎりまでドキドキで」

新時代を切り拓く“食のクリエイター”を発掘しようと行われた「RED U-35」



ミシュラン3つ星店の店主やフードジャーナリストなど、名だたる人たちが審査員を務める、国内最大級の大会です。



料理のジャンルを問わず、511人の応募の中から残ったファイナリストは5人。



10月4日から2日間にわたり、大阪・関西万博の会場で最終審査が行われました。そこで「料理界に新たな変化をもたらすことができる人物」として、グランプリのレッドエッグに選ばれたのが須藤さんです。

佐渡の食材の魅力を皿の上で表現

こちらが出品した料理「佐渡の埋もれる宝」



＜ラ・プラージュ 須藤良隆さん＞

「佐渡の伝統だったり、食材を取り入れたひと皿に仕上げました」



佐渡の真フグをメインに、地元の藻塩や湧き水を使った塩こうじでマリネにしたものや、

フランスの郷土料理、ブランダードを真フグでアレンジしたもの。



また、ふぐの子のかす漬けを金に見立て、自然と共生してきた佐渡の知恵と、発酵文化の美しさをひと皿に込めたといいます。



料理の味や見た目はもちろんのこと、日本の食材を世界に発信していける人物として評価されたといいます。

コンテスト出場のきっかけは“佐渡島の金山”の世界遺産登録

佐渡市で代々続く旅館に生まれた須藤さん。



調理師学校卒業後はフランスで修行を積み、10年ほど前に佐渡に帰ってきました。



今は旅館に併設されたレストランで腕を振るっています。そんな須藤さんがコンテストに出場したきかっけが「佐渡島の金山」の世界遺産登録だったといいます。



＜ラ・プラージュ 須藤良隆さん＞

「今回のテーマが“日本から世界へ”という大きなテーマがあるんですけど、これはぴったりだなということで。佐渡ヶ島と新潟県を日本中、世界中に知ってもらう大きなチャンスだと思いました」

佐渡の食材と実直に向き合う

須藤さんがこだわるのは、生まれ育った佐渡の食材。



この日は出荷数の少なさから、幻の和牛とも言われる佐渡牛をメインの食材に選びました。季節に合わせた旬の食材や、その日の仕入れによってメニューを変えているといいます。



＜ラ・プラージュ 須藤良隆さん＞

「佐渡牛は佐渡の大自然で育てて、海のミネラルを含んでいるので肉に甘みがあります。毎朝市場に行くので、その日に入った魚だったりでメニューを決めたりします」



この日は佐渡牛のほか、メダイのポワレと南蛮エビのソースや、西バイ貝のサラダなど。

皿も佐渡の作家のものを使っています。



コース全体で佐渡の魅力を感じることができます。



＜ラ・プラージュ 須藤良隆さん＞

「佐渡に帰って来て、佐渡のすばらしさを知りましたし、料理を通して佐渡ヶ島、新潟県の魅力を日本中、世界中に知ってもらいたい思いです。あとは一次産業のみなさんのすばらしさを伝えて行ければと思っています」



佐渡の食材と実直に向き合い、手にしたグランプリ。



須藤さんの料理が佐渡の可能性を広げてくれます。