●10月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<436A> サイバーソリューションズ　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　デジタルコミュニケーション＆サイバーセキュリティー事業（メール・
　　ビジネスチャット・グループウエアなどのビジネスコミュニケーション
　　サービスおよびメールに関連するセキュリティー、リスクマネジメント
　　などのサービスの企画・開発・販売・サポート）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 4月期　　 3126　　　　1232　　　　1216　　　　 902　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募78万1900株、売り出し189万4300株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し40万1400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1380円

　【調達資金の使途】設備投資、人件費・採用費。

●10月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<438A> インフキュリオン　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　さまざまな産業・企業のフィンテック・パートナーとして、決済全域を
　　カバーする組み込み型の金融・決済基盤の開発・提供および関連コンサ
　　ルティングの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　 7174　　　　 143　　　　 107　　　　　74　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募170万株、売り出し501万1800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し100万6700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1680円

　【調達資金の使途】プロダクト開発や機能強化、人材採用の強化、借入金の返済。


